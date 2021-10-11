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Biyomedikal cihaz ekipmanları ve sarf malzeme satın alınacak

İLAN 11.10.2021, 00:20
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Biyomedikal cihaz ekipmanları ve sarf malzeme satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Çorum İli Bağlı Sağlık Tesisleri 76 kalem biyomedikal cihaz ekipmanları ve sarf malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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