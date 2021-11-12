Bitlis'te TOKİ'den konut satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bitlis Beşminare Mahallesinde TOKİ tarafından yaptırılan 139 adet konut kura ile satışa sunuluyor.

87 adet 2+1 konut ile 52 adet 3+1 konut için başvurular 18 Kasım 2021 – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular T. Ziraat Bankası A.Ş. Bitlis Şubesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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