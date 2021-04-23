Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bitlis İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından halk kütüphanesi inşaatı yaptırılması işe ihale edilecek.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

20 Mayıs 2021 günü yapılacak olan ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.