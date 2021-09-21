Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere bulunan tarım arazileri ihaleyle satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçelerinde bulunan 69 adet tarım arazisini satışa çıkardı.

İhale 5 Ekim 2021 tarihinde Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacak. Şartnameler mesai saatleri içerisinde DSİ 9. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek.

İsteklilerin geçici teminat makbuzu, ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı aslı ve diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

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