Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verilecek.

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabiliriz