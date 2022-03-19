Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilişim Uzman Yardımcısı alacak
İLAN 19.03.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak.
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. ve 9. derece kadrolara atanacak 82 Bilişim Uzman Yardımcısı için başvurular e-Devlet (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvurular 1 Nisan 2022 Cuma günü başlayıp 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.
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