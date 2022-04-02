Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan satılık daireler

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 9 adet daire ihale ile satışa çıkarıldı.

Yakuplu mahallesinde bulunan taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 11.15’te başlayacak ve listedeki sıralamaya göre Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Şartname ve ekleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nde görülebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.