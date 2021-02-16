Beykent Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 6 Araştırma Görevlisi ve 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek.

Başvurular, Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Beykent Üniversitesine ait ilanlara ulaşmak için İLAN 1 İLAN 2