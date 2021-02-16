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Beykent Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacak

İLAN 16.02.2021, 01:11 16.02.2021, 01:27
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 6 Araştırma Görevlisi ve 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek.

Başvurular, Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne  şahsen  veya  posta  aracılığı  ile  yapılabilir. 

Beykent Üniversitesine ait ilanlara ulaşmak için İLAN 1     İLAN 2

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