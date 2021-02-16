Flaş HaberGalericiler sitesinde vurulmuş halde bulundu
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacak
İLAN 16.02.2021, 01:11 16.02.2021, 01:27
15
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi Rektörlüğü 6 Araştırma Görevlisi ve 18 Öğretim Üyesi istihdam edecek.
Başvurular, Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Beykent Üniversitesine ait ilanlara ulaşmak için İLAN 1 İLAN 2
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-3°
hafif kar yağışlı