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Beton parke ve beton bordür satın alınacak
İLAN 15.05.2021, 00:07
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İskilip Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 10000 M2 8 cm kalınlığında kilitli beton parke taşı, 6000 M2 kalınlığında kilitli beton parke taşı, 3000 metre 50x20x10 cm siyah düz beton bordür mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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