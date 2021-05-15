Beton parke ve beton bordür satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İskilip Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 10000 M2 8 cm kalınlığında kilitli beton parke taşı, 6000 M2 kalınlığında kilitli beton parke taşı, 3000 metre 50x20x10 cm siyah düz beton bordür ​mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.