Beton parke taşı alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gümüşhacıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 35000 m2( 15000 m2si, 20x16,5x8 cmlik, 20000 m2si 20x16,5x6 lik) normal çimentolu renksiz kilitli beton parke taşı alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.