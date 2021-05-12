Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği 2020 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na çağrı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 2020 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. Maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:30’da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu’nda ilanda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacak.

Çağrı ilanıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz

Ayrıca ,Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2019 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı da 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yapılacak olup toplantıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.