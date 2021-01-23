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Belediye 50 zabıta memuru alacak

İLAN 23.01.2021, 02:14
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Belediye 50 zabıta memuru alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Başvuru süresi, başvuru yeri ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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