Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan Teknik Destek Programı ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2022 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun teknik destek başvurularının kendisine sunulması amacıyla 26 Ocak 2022 tarihi itibariyle ilana çıktı.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye ve Başvuru Rehberi ve Ekleri’nin tamamına www.baka.gov.tr, www.ka.gov.tr ve www.sanayi.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

2022 yılı boyunca devam edecek Teknik Destek Programında başvurular ikişer aylık dönemlerin sonuna kadar alınabilecek.

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