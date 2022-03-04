Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan 2022 yılı faizsiz kredi desteği

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu “İmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı” kapsamında TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan imalat sanayi işletmelerinin rekabet edebilirliği ile yenilikçilik potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesi amacıyla 25.02.2022 tarihi itibariyle ilana çıktı.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye, Başvuru Rehberi ve Ekleri’nin tamamına www.baka.gov.tr, www.ka.gov.tr ve www.sanayi.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak başvuruların son tarihi 10 Nisan 2022 Pazar Saat 23.59, taahhütname için son teslim tarihi ise 15 Nisan 2022 Cuma Saat 18.00’dır. Bu tarihten sonra Ajans’a ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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