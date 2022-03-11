Başkent Üniversitesi'nden akademik personel alım ilanı
İLAN 11.03.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı için ilana çıktı.
169 Akademik Personel alımı için son başvuru tarihi 28 Mart 2022 olarak açıklandı. Adaylar başvurularını dilekçeleri ile birlikte Üniversite'nin ilgili birimlerine yapacaklar.
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