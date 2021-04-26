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Basılı malzeme satın alınacak

İLAN 26.04.2021, 00:18
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Basılı malzeme satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Hitit Üniversitesi dosya, davetiye, bloknot, tanıt. ve konuşma kartı, clp ve billboard afiş, afişler, pvc ve folyo baskı, tan. broşür ve çizelge, karton çanta, unutmayınız kart ve kutuları, özlük dosya, etiket, diploma, diploma ve belge kabı, katılım belge, bayrak, flama ve poster 33 (otuzüç) Kalem Basılı Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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