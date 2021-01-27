Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
İLAN 27.01.2021, 00:37 27.01.2021, 00:53
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğün ait olan İstanbul ili Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Panayır Bayırı mevkiinde bulunan 199.553 m² büyüklüğündeki arsa Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre kiraya verilecektir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenen belgeler, ihale tarihi ve yerini buradan öğrenebilirsiniz.
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