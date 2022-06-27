Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 16 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde 18 Temmuz 2022 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

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