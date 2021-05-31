Son Dakika

Bartın İnkum'da 12 adet dubleks tatil evi ihale ile satılacak

İLAN 31.05.2021, 00:24
12
Bartın İnkum'da 12 adet dubleks tatil evi ihale ile satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne, Bartın Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, ilanda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satışı yapılacak.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek olup satışı yapılacak tatil evlerinin; Niteliği, İmar Durumu ve Fiili Durumu ilanda belirtilmiştir.
Satış ihalesiyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@