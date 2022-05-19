BANVİT'ten toplantı duyurusu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bandırma Vitaminli Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş., pay sahiplerini Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet etti.

Şirket tarafından yayınlatılan duyuruda, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 11.00’de gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mahallesi, Ömerli Sokak, No: 208 Bandırma, Balıkesir adresindeki Banvit tesislerinde yapılacağı, pay sahiplerinin toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceği, Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerektiği belirtildi.

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