Bankalardan hesap sahiplerine çağrı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, 2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayınladı.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi tutulmaktadır.

Zamanaşımına uğrayacak mevduat, emanet ve alacaklılara ilişkin müşteri isim listelerine ilgili bankaların internet sitelerinden ulaşılabilmektedir.

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Bankalar tarafından yayınlatılan zamanaşımı duyurularını görüntülemek için tıklayınız.