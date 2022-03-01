Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel
İLAN 01.03.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili hükümlerine göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 15 sözleşmeli personel alacak.
Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi adresine posta yolu veya şahsen yapacaklar.
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