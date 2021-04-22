Balıkesir Sındırgı'da Milli Emlak Müdürlüğüne ait 24 adet taşınmaz satılacak
İLAN 22.04.2021, 01:18
11
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Sındırgı ilçesinde bulunan ve ilanda mevkii / yüzölçümü / cinsi ve imar durumu belirtilen taşınmazların satış ihalesi yapılacak.
Taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
Daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
açık