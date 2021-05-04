Balıkesir Gönen'de yem fabrikası ve eklentileri icradan satılıktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir'in Gönen ilçesi Buğdaylı Mahallesinde tamamı 22.800,00 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerinde; Yem Fabrikası, 4 Tavukhane+Bakıcı Evi, 2 Tavukhane, Civcivhane, Prefabrik Ev, Elektirik+Jeneratör, Güvenlik yapısı bulunan yem fabrikasının eklentileriyle satışı yapılacak.

7 Haziran 2021 saat 10:40'da Gönen Adalet Sarayı İcra Müdürlüğünde 6.897.781,43 TL bedelle açık arttırma suretiyle satılık.

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