Bal dolum, ambalajlama ve paketleme ekipmanları satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 13 Kalem Bal Dolum ve Ambalajlama Ekipmanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.