Bakım ve onarım hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2022 yılı periyodik bakım ve onarım hizmet alımları (22 kısım) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.