Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavına ilişkin duyuru yayınladı.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunacaklarda aranılan denetçilik sınavında başarılı olma şartı kapsamında, anılan Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, 11 Haziran 2022 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak.

Sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecek.

Sınava ilişkin ilan metnini görüntülemek için tıklayınız.

