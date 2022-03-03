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Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
İLAN 03.03.2022, 00:12
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alınacak.
Adayların, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 11 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 22 Nisan 2022 tarihinde www.bagcilar.bel.tr internet sayfasından ilan edilecek.
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