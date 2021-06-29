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Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu

İLAN 29.06.2021, 00:02
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Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Ayvalık ilçesindeki 9.626 metrekare yüzölçümlü, Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonu  ve Betonarme Sosyal Tesis Showroom açık artırma ile satılacak.
Kıymeti, 4.172.852,00 TL olarak tespit edilen Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonu ve eklentilerinin birinci satış ihalesi, 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 14:15'te Ayvalık Adalet Sarayı Arkası Ek Bina Ayvalık İcra Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci ihale, 17 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.
Ayvalık İcra Müdürlüğünün resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız.

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