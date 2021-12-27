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Ayvalık'ta Hazine taşınmazı satış ihalesi
İLAN 27.12.2021, 00:08
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü, Ayvalık sınırlarında bulunan Hazineye ait taşınmazların açık teklifle satışa çıkardı.
13 adet taşınmazın satış ihalesi 19 Ocak 2022 tarihinde Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale saatine kadar Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksitte ödenebilecek.
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