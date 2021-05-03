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Aydın/Didim'de 5 yıldızlı otel (tatil köyü) kiraya verilecek

İLAN 03.05.2021, 01:13
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Aydın/Didim'de 5 yıldızlı otel (tatil köyü) kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası, (TES-İŞ)  Aydın ili Didim ilçesinde bulunan, toplam 105.570 metrekare brüt alanlı  ve Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı oteli (tatil köyü) kiraya verecek.
İhale, 11 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00’te TES-İŞ tarafından kurulacak komisyon huzurunda çevrimiçi olarak kapalı zarf-açık artırma usulüyle yapılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

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