Aydın/Didim'de 5 yıldızlı otel (tatil köyü) kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası, (TES-İŞ) Aydın ili Didim ilçesinde bulunan, toplam 105.570 metrekare brüt alanlı ve Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı oteli (tatil köyü) kiraya verecek.

İhale, 11 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00’te TES-İŞ tarafından kurulacak komisyon huzurunda çevrimiçi olarak kapalı zarf-açık artırma usulüyle yapılacak.

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