Aydın Söke'de toplu taşıma hatları kiraya verilecek
İLAN 27.06.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke ilçesinde Belediye Denetimli Toplu Taşıma Sistemi dahilinde belirlenen güzergâhlarda rotasyonlu olarak çalışacak 50 toplu taşıma hattını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verecek.
İhale şartnameleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda bedelsiz olarak görülebilir. İhale, Encümen toplantı salonunda 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.
Hat başına yıllık muhammen bedel KDV hariç 13 bin Türk Lirasıdır.
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