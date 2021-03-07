Aydın-Denizli otoyolu projesi yapım dönemi müşavirlik hizmeti alınacak
İLAN 07.03.2021, 00:15
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti Alımı ihalesi, 29 Mart 2021 günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/Ankara B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız
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