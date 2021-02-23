Aydın'da Vakıflar'a ait 20 adet taşınmaz kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve bina, dükkan, arsa, orman, TOKİ konutu, zeytinlik vb. niteliğinde olan toplam 20 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.

Taşınmazların bulunduğu ilçe ve mahalleleri ile büyüklükleri gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz