Ataşehir Belediyesi'nden 3 yıllığına kiralık daireler
İLAN 19.01.2021, 01:48
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Mülkiyeti Ataşehir Belediyesi'ne ait olan ve Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D, C2 Blok adresinde bulunan ve özellikleri ilanda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile encümen kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecek.
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 26.01.2021 günü saat 11:00'da yapılacak ihaleye ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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