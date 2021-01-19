Son Dakika

Ataşehir Belediyesi'nden 3 yıllığına kiralık daireler

İLAN 19.01.2021, 01:48
12
Ataşehir Belediyesi'nden 3 yıllığına kiralık daireler

Mülkiyeti Ataşehir Belediyesi'ne ait olan ve Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D, C2 Blok adresinde bulunan ve özellikleri ilanda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile encümen kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecek.
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 26.01.2021 günü saat 11:00'da yapılacak ihaleye ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-13°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 06:24
Güneş 07:53
Öğle 12:56
İkindi 15:25
Akşam 17:48
Yatsı 19:11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@