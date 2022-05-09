ASELSAN'dan Olağan Genel Kurul Toplantısına davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 47. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan 47. Olağan Genel Kurul Toplantısının, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Çankırı Yolu 7. km Akyurt, Ankara adresindeki Akyurt Tesisinde yapılacağı belirtildi.

2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.aselsan.com.tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacağı kaydedildi.

Pay sahiplerinin toplantıya fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabileceği bildirildi.

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