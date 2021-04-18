Araç ve iş makinesi kiralama hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü birimlerinde kullanılmak üzere Toplam 21 Adet Kamyon, Kamyonet ve İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.