Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 6 Bölge Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde kullanılmak üzere toplam 42 adet hizmet aracı ve bu araçlarda görevlendirilecek 22 adet sürücü ile araç kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.