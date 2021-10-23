Araç kiralama hizmeti alınacak
İLAN 23.10.2021, 00:05
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri ihtiyacı için 2022 yılı diyaliz hasta taşıma araç kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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