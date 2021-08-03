Araç kiralama hizmeti alınacak
İLAN 03.08.2021, 00:01
7
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ÇORUM İli SUNGURLU İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Özel Eğitim Öğrenci/Kursiyer/Velilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okul/Kurum/Sınıflara Taşınma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
açık