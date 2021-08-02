Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Çorum İli Alaca İlçesi Taşımalı Temel Eğitim Kapsamındaki Öğrencilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.