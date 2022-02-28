Araç kiralama hizmeti alınacak
İLAN 28.02.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesisleri 12 adet araç kiralama hizmet alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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