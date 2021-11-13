Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2022 mali yılı 12 aylık, 1 adet 4+1 kişilik binek tipi, 10 adet 4+1 kişilik pick-up tipi ( yandan camlı kamyonet) , 2 adet 14+1 kişilik lift donanımlı minibüs, 3 adet 15+1 kişilik minibüs , şoförlü araç kiralama hizmet alımı . 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.