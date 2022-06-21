Antalya Demre Yat Limanı Projesinde ihale süreci başladı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Demre Yat Limanı Projesi 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecek.

İstekliler, projeye ait ihale dosyalarını 23 Haziran 2022 tarihinden itibaren Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görebilirler. Teklifler, 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10.00'a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına teslim edilecek. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup bu iş için geçici teminat tutarı 1 milyon 200 bin Türk Lirasıdır.

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