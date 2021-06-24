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Antalya'da icradan satılık 160 odalı otel

İLAN 24.06.2021, 00:10
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Antalya'da icradan satılık 160 odalı otel

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Antalya ili Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesinde bulunan 160 odalı otelin Antalya Gayrimenkul İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışı yapılacak.
Artırmaya iştirak edeceklerin, ilanda belirtilen ve tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.
Satışı yapılacak otelin, konumu, oda özellikleri, ulaşım imkanları ve diğer bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

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