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Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor

İLAN 16.06.2021, 01:13
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Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen  taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci  maddesine göre  Açık Teklif  Usulü ile satış yapılacak.
Taşınmazların öncelikli alım hakkı sahibinin olup olmadığı ilanda belirtilmiştir.
Satışa çıkarılan konutların, konumu, mahallesi, muhammen bedeli, büyüklüğü ve diğer özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

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