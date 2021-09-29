Ankara Üniversitesi'nden araştırma-öğretim görevlisi alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı için ilana çıktı.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak akademik personel alımı için başvurular 12 Ekim 2021 Salı gününe kadar yapılabilecek.

Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet sitesinde yayınlanacak.

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