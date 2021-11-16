Ankara'da TOKİ konutu satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi'nde yaptırılan konutları satışa çıkardı.

Alt Gelir Grubu Projesindeki 73 adet 2+1 konut ile Sosyal Konut Projesindeki 129 adet 3+1 daire için başvurular 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şubeleri ve E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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