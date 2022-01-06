Ankara'da kamu konutu satışı
İLAN 06.01.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara'nın Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde bulunan kamu konutları, Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İzmir 1 Caddesi No: 35 Kızılay/Çankaya adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satılacak.
İhaleler 18 ve 19 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
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