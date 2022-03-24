Ankara'da kamu konutu satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu konutları, Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ek hizmet binasında oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı satılacak.

43 adet kamu konutunun satış ihalesi 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

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